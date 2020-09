Wachauer Jedermann in Weißenkirchen

Der Wachauer Jedermann passt sich perfekt dem Ambiente des Teisenhoferhofes an.

Der Wachauer Jedermann passt sich perfekt dem Ambiente des Teisenhoferhofes an. Selbst die "Jeeedermaaann" Rufe klingen herrlich schaurig.

Jedermann (Markus Strahl), ein reicher Winzer aus der Wachau, der gerade im Begriff ist ein prächtiges Fest für seine Buhlschaft (Barbara Kaudelka) zu geben, wird von seiner Mutter (Waltraut Haas) wegen seines sündhaften Lebenswandels ermahnt. Als er auch noch von einem Bettler um ein reichlicheres Almosen gebeten wird und ablehnt einer Mutter mit zwei hungrigen Kindern, die ein Stück Brot gestohlen hat, zu helfen, zeigt sich vollends seine egoistische und nur auf sein Geld und sein Wohlergehen gerichtete Haltung. Darin wird er auch noch von seinem „guten Gesell“ bestärkt.

Während des Festes erscheint ihm, von den Gästen unbemerkt, der Tod und verkündet ihm sein nahes Ende. Als Jedermann nun versucht eine Begleitung ins Jenseits zu finden, wenden sich alle von ihm ab, selbst der Mammon (Leila Strahl in Silber) verwehrt ihm das Geleit. Allein seine „guten Werke“ und der „Glaube“ bleiben an seiner Seite und besiegen sogar den Teufel. So kann er als reuiger Büßer zu Gott gehen.

Eine stimmungsvolle Inszenierung mit Wachauer Flair, die sich vor dem Salzburger Original von Hugo von Hofmannsthal nicht zu verstecken braucht.

