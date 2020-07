Obwohl es zahlreiche plausible Argumente gegen eine ausgeweitete Maskenpflicht gibt, hat unsere Bundesregierung das verpflichtende Tragen von Masken Mitte Juli wieder ausgeweitet. Wir müssen nun vor dem Betreten von Lebensmittelgeschäften, Banken und Postfilialen wieder Mund und Nase bedecken. In Gesundheitseinrichtungen und Apotheken haben wir die Maskenpflicht ohnehin schon seit März durchgehend.

Bekannte Namen wie der Infektiologe Prof. DDr. Martin Haditsch und der Grazer Sozialmediziner und Experte für Public Health, Dr. Martin Sprenger warnen schon seit Monaten davor, für die Öffentlichkeit Masken vorzuschreiben.

Mittlerweile melden sich immer mehr Mediziner mahnend zu Wort. Der Allgemeinmediziner, Univ.-Prof. Dr. Andreas Sönnichsen von der Med. Universität Wien hat sich in „Talk im Hangar 7“, am 23. Juli gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen. Ein gewöhnlicher Mund-Nasen-Schutz würde das Übertragungsrisiko eines Erregers um lediglich 17 % mindern, so Sönnichsen. Derzeit liege das Risiko auf einen SARS-CoV-2 Träger zu treffen in Österreich bei 0,018 %. Rein rechnerisch liegt das Infektionsrisiko mit Mund-Nasen-Schutz also unwesentlich niedriger bei 0,012 %.

Sogar der Leiter der AGES, Univ.-Prof. Dr. Franz Allerberger, hat sich mehrfach öffentlich gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen. Seiner fachlichen Meinung nach habe die Maske null Auswirkung auf die Corona-Kurve; dies würden die erhobenen Zahlen (die bei der AGES zusammenlaufen) auch belegen. „Zwischen dem, was sich belegen lässt, und dem, was die Politik tut, gibt es einen großen Unterschied“ betont Allerberger gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Univ.-Prof. Dr. Allerberger ist Mitglied des Beraterstabs der Coronavirus-Taskforce der Bundesregierung.

Die Innsbrucker Mikrobiologin Univ.-Prof. Dr. Cornelia Lass-Flörl kritisierte am 21. Juli dem ORF gegenüber „Der Druck auf die Politik ist so groß, dass Maßnahmen gesetzt werden, ohne Fakten heranzuziehen“.

Lehrergewerkschaft will Maskenpflicht

Der Kronen Zeitung gegenüber forderte am 28. Juli Paul Kimberger, oberster Lehrergewerkschafter, die Wiedereinführung der Maskenpflicht für Lehrer und Schüler mit Beginn des kommenden Schuljahres. Eine Forderung ohne sachlich belegbaren Hintergrund.

„Hilfts nix, so schadts nix“ hat unlängst ein Politiker gesagt. Was im Zusammenhang mit der Maskenpflicht nicht stimmt. Bei unsachgemäßer Handhabung ist das Masken-Tragen sogar kontraproduktiv. Die bakterienkontaminierten Fetzen werden ständig runtergenommen und wieder aufgesetzt. Ein korrekt sitzender Mund-Nasen-Schutz belastet den Kreislauf durch eine Erhöhung der Atemfrequenz und schwächt somit das Immunsystem. Ganz abgesehen von der psychisch-sozialen Komponente.

Dank der monatelangen Angstpropaganda der Medien und der Regierung ist die Bereitschaft in der Bevölkerung, Masken zu tragen, hoch. Sie werden in voreiligem Gehorsam auch dort getragen, wo sie gar nicht vorgeschrieben sind. Und viele Leute glauben tatsächlich, sie seien geschützt, auch wenn Viele die Masken „irgendwie“ und „irgendwo“ im Gesicht haben!