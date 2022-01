Mehr als 100 Jahre Kino in Horn

Filme faszinieren. Filme entführen uns in eine andere Welt. Filme ziehen uns in ihren Bann.

Während heutzutage jede Handykamera hochwertige Bilder liefert, ist es noch gar nicht so lange her, dass gute Aufnahmen eine Sensation darstellten. Deshalb begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise. Wie hat sich die Kinolandschaft in der Stadt Horn entwickelt?

Starten wir mit einem Blick auf die 1890er. In Horn wurden die ersten Filmvorführungen im Vereinshaus zunächst durch Wanderkinobetreiber abgehalten. 1912 finanzierte Josef Lehr den ersten Cinematographen und schuf damit das erste fixe ortsansässige Kino. Einer der ersten großen Kassenschlager war der Stummfilm „Quo Vadis“ in Schwarz-Weiß.

1920 wurde in der Thurnhofgasse Nr. 3, in der heutigen Weinbar Thurnhof, ein zweites Kino eröffnet. So manchen dürfte der Kinobetrieb noch als „Schredl-Kino“ ein Begriff sein: Die Filmvorführungen wurden im damaligen Gasthaus Schredl ausgerichtet. 1924 erwarb Angela Lehr die Linzenz für diesen Kinobetrieb, 1928 pachtete sie gemeinsamen mit ihren Geschwistern Hans und Maria Lehr zusätzlich das Vereinshauskino.

Eine dunkle Zeit für die Kinowelt zog mit dem Beginn des zweiten Weltkriegs heran: In Zeiten des NS-Regimes war das Programm stark eingeschränkt und unterlag einer strengen Zensur. Auch in der Nachkriegszeit war die Freiheit des Kinos nicht gegeben und durch Propaganda seitens der sowjetische Besatzung geprägt. Trotzdem riss die Faszination rund um die bewegten Bilder nicht ab.

In den 1950ern florierte das Kinogeschäft wieder in großem Ausmaß: Die Geschwister Maria, Angela und Josef Lehr bauten das „Kargl-Haus“ in der Thurnhofgasse Nr. 14 zum Stadt-Kino um. Im Saal, ausgestattet mit Balkon und Bankett, war Platz für 600 Personen. Das moderne Kinogebäude und die sehr beliebten Heimatfilme lockten tausende Besucherinnen und Besucher zu die Sonntagsvorstellungen. Der Andrang war sogar so enorm, dass im Vereinshaus-Kino und im Stadt-Kino dasselbe Programm gespielt wurde. Die Filme wurden zeitversetzt gezeigt, ein Laufbursche brachte die Filmrolle von einem Kino ins andere.

1970 wurde das Vereinshaus-Kino aufgelassen, unter anderem wegen zu hoher Investitionskosten und der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit während Veranstaltungen. Zudem sank durch das Fernsehzeitalter – und später durch VHS und DVD – die Nachfrage nach Kinobesuchen. Um diese Herausforderungen zu meistern wurde das Stadt-Kino in mehreren Etappen umgebaut. Nach und nach wurden die Säle verkleinert. Zuletzt wurde 1988 in größerem Stile umgebaut, der Kinosaal in den ersten Stock verlegt und im Erdgeschoss Geschäfte und Gastronomie einquartiert. Heute findet sich hier noch das Café Carambol.

Ende der 1990er eröffnete das Kino im Einkaufzentrum Horn. Während solche neuen Kinokomplexe oft das Aus für ältere Kinos bedeuten, konnten in Horn beide Kinos dank einer geschickten Programmwahl des Stadt-Kinos (mit Fokus auf Dokumentationen sowie europäische Filme) und eines treuen Publikums fortbestehen.

Bleibt abzuwarten, wohin die Reise des Kinos in Zeiten des Streamings geht. Und ob die Faszination, Filme auf der großen Leinwand, als gemeinsames Erlebnis mit anderen, zu sehen auch diese Zeiten überdauern wird.

