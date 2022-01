Am 1. Jänner 1922 erhielt Niederösterreich die vollständige Souveränität als Bundesland und feierte somit am 1. Jänner 2022 seinen 100. Geburtstag.

Auch im Bezirk Horn gab es in den letzten 100 Jahren zahlreiche wichtige Ereignisse, die vom Horner Historiker Erich Rabl zusammengetragen wurden:

Mit dem Sportverein Horn wurde "im Geburtsjahr von NÖ" im Jahr 1922 ein Fußballverein ins Leben gerufen.

Die NÖ Landesausstellung für das Waldviertel in Horn war 1928 eine Wirtschaftsausstellung. Innerhalb nur einer Woche strömten 63.000 Personen nach Horn, einem historischen Festzug am 9. September 1928 wohnten 23.000 Besucher bei.

Im gleichen Jahr wurde in Horn die Aufbaumittelschule als erste Schule dieser Art in Österreich gegründet. Für diese Schule mit Matura gab es keine Altersbeschränkung.

1933: Von einer Lehrerarbeitsgemeinschaft wurde der erste Band des „Heimatbuches des Bezirkes Horn“ herausgegeben. Ein geplanter zweiter Band kam aufgrund der Kriegsereignisse nicht mehr zustande.

1938: Mitte September 1938 wurden alle jüdischen Bewohner des Bezirkes von der nationalsozialistischen Kreisleitung gewaltsam vertrieben. Ein Teil von ihnen kam in den Konzentrationslagern ums Leben.

1939 erreichte der Bevölkerungsstand im Bezirk Horn mit 42.241 Personen seinen Höchstwert. Bis 2021 sank die Anzahl der Bewohner auf 30.838.

1939/1943: Der Plan eines Art neuen „Regierungsviertels“ in der Stadt Horn zwischen Kurz-Gasse und Altbach blieb aufgrund des fortschreitenden Krieges unausgeführt.

1945: Anfang Mai rückten sowjetische Truppen in den Bezirk ein. In der Stadt Horn war von 1945-1949 und von 1952-1953 eine sowjetische Kommandantur. In Horn erinnert der sowjetische Friedhof in der Prager Straße an die 1945 davor und danach verstorbenen sowjetischen Soldaten. An die aus Horn stammenden gefallenen Soldaten der Deutschen Wehrmacht erinnert ein Denkmal auf dem städtischen Friedhof.

1957: Der Neubau der Bezirkshauptmannschaft in Horn in der Frauenhofner Straße war eines der ersten Amtsgebäude, das in der Nachkriegszeit in Niederösterreich gebaut wurde. Vorher war die Bezirkshauptmannschaft im Horner Rathaus untergebracht.

1963: Erstmals fand eine NÖ Landesausstellung (Kulturausstellung) im Bezirk Horn statt. In Stift Altenburg wurde die Ausstellung „Paul Troger und die Österreichische Barockkunst“ gezeigt. 1975 zog Stift Altenburg wiederum eine NÖ Landesausstellung an Land: „Groteskes Barock“.

1972: Durch die Kommunalstrukturreform der 1960er und 1970er Jahre wurde im Bezirk Horn bis 1972 die Zahl der Gemeinden von 134 auf 20 „Großgemeinden“ reduziert. Die Verwaltungs- und Finanzkraft der Klein- und Kleinstgemeinden war zu gering gewesen.

1990: Zur NÖ Landesausstellung „Adel im Wandel – Politik, Kultur, Konfession 1500-1700“ strömten 362.000 Besucher auf die Rosenburg.

Der Filmclub Drosendorf übernahm das Kino im Gasthaus Failler und bewahrte es bis heute vor dem Zusperren.

1994: Im Höbarthmuseum der Stadt Horn wurde die Ausstellung „Niederösterreich und der Bezirk Horn in alten Ansichten – Kostbarkeiten aus der NÖ Landesbibliothek“ gezeigt.

2002: Das in Eggenburg bestehende Krahuletz-Museum mit seinen reichhaltigen paläontologischen, urgeschichtlichen und volkskundlichen Sammlungen feierte den 100jährigen Bestand.

2005: Im Verlag „Bibliothek der Provinz“ erschien das Buch „Horner Mosaike – Bilder und Texte aus dem Bezirk Horn“, herausgegeben von Thomas Hofmann, Erich Rabl und Wolfgang Stangl. Das Buch stellt eine Mischung aus essayartigen Texten und qualitätsvollen Bildern dar.

2009: Die NÖ Landesausstellung „Österreich. Tschechien. Geteilt, getrennt, vereint“ wurde in Horn und Raabs, aber auch erstmals jenseits der Grenze in Telč gezeigt. Es wurden über 405.000 Besucher gezählt.

2018: Die Druckerei Berger in Horn, ein führendes Druckereiunternehmen in Österreich, 1868 gegründet, feierte das 150jährige Betriebsjubiläum.

2019: Der langjährige Abt des Stiftes Geras, Joachim Angerer, war als kritischer Theologe über den Bezirk Horn hinaus bekannt. Er starb 2019 im 86. Lebensjahr.

2021: In Horn wurde das Madermuseum, ein Landwirtschaftsmuseum, zum „Kompetenzzentrum für historische Landtechnik“ umgestaltet und neu eröffnet.