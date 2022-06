Die ÖVP aus dem Bezirk Horn hat ihr Team für die Landtagswahl beisammen.

BEZIRK HORN. „Der Bezirksparteivorstand der Volkspartei im Bezirk Horn hat einstimmig die 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksliste zur Landtagswahl 2023 nominiert – sie sind bereit, für die kommende Landtagswahl im nächsten Jahr zu kandidieren und für unsere Heimat zu arbeiten“, betont Bezirksparteiobmann LR Ludwig Schleritzko.



„Die politischen Herausforderungen sind so groß, wie selten zuvor. Unsicherheit durch einen Krieg in Europa, Unberechenbarkeit durch die Corona-Krankheit und die Auswirkungen allen voran die Teuerung – all das können wir nicht ändern. Wir müssen aber dafür sorgen, dass es in unserer und für unsere Heimat gut weitergeht. Als Niederösterreich-Partei ist für uns ganz klar, wofür wir stehen und für wen wir da sind. Für unseren Bezirk und für die Menschen die in unseren zwanzig Gemeinden leben", so Landtagsabgeordneter Bgm. Franz Linsbauer.



Im Kandidatenteam für den Bezirk Horn sind 15 Persönlichkeiten nominiert, die laut ÖVP viel mitbringen: Erfahrung, Wissen, Begeisterung, auch jugendlichen Elan. Im Team befinden sich acht Männer, sieben Frauen, drei unter 25 Jahre und sechs Bürgermeister. Elf Kandidaten sind auch im Gemeinderat ihrer Gemeinde engagiert und elf stellen sich erstmals einer Landtagswahl. Die genaue Reihung der Kandidaten für die Landtagswahl folgt im Herbst.





Die 15 nominierten Kandidaten der Volkspartei Niederösterreich im Bezirk Horn sind (ohne Reihung):

LAbg. Bgm. Franz Linsbauer (Langau)

BGM Elisabeth Allram (Brunn/Wild)

GR Max Blauensteiner (Gars/Kamp)

JVP-Bez.Obmann Nikolaus Dafert (Eggenburg)

BGM Martin Falk (Gars/Kamp)

BGM Georg Gilli (Eggenburg)

BGM Gabriele Kernstock (St.Bernhard-Frauenhofen)

Karoline Krottendorfer (Röschitz)

BGM Gerhard Lentschig (Horn)

GR Natascha Mang (Sigmundsherberg)

Vbgm. Irene Mantler (Rosenburg-Mold)

GR Jutta-Marianne Rabl (Horn)

Marlene Renk (Japons)

Peter Straka (Irnfritz-Messern)

GGR Dominik Trappl (Altenburg)

Erklärung zur Auflistung: Zuerst Mandatsträger mit Mandatstitel, danach alphabetisch gereiht.