Der heute 17-jährige Schüler aus dem Bezirk Gmünd musste sich am Kremser Landesgericht vor einem Schöffensenat verantworten. Es wurde ihm schwerer sexueller Missbrauch und sexueller Missbrauch an Unmündigen vorgeworfen.

Empörung

Die Vorfälle ereigneten sich am 22. und 23. Juli 2019 im Bad von Thunau am Kamp, Bezirk Horn und sorgten für große Empörung. Am 22. Juli griff der Angeklagte einer Vierjährigen im Becken in die Badehose und berührte sie im Scheidenbereich. Am darauffolgenden Tag ereignete sich der nächste Übergriff, diesmal an einem sechsjährigen Mädchen. Überdies griff er am selben Tag einer Siebenjährigen in die Badehose. Bei diesem Opfer führte er auch zumindest zweimal seinen Mittelfinger in die Scheide seines Opfers ein. Das Mädchen erlitt dadurch einen vier Zentimeter langen Kratzer am Scheideneingang.

Opfer vertrauten sich Eltern an

Die Opfer vertrauten sich ihren Eltern an, dadurch konnte der Täter rasch überführt werden. Der junge Mann zeigte sich vor Gericht voll geständig und rechtfertigte seine Taten mit Neugier am anderen Geschlecht. Auch die Mutter des Täters war im Gerichtssaal anwesend.

18 Monate bedingt

Der Schöffensenat fällte folgendes Urteil: 18 Monate bedingt mit dreijähriger Bewährung für den bisher unbescholtenen Jugendlichen. Zudem wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen. Außerdem muss er den Opfern Schmerzensgeld zahlen und eine begonnene Psychotherapie fortsetzen. -Kurt Berger