"Vorübergehend geschlossen" steht seit gestern am Eingang zum größten Schlacht- und Fleischzerlegebetrieb in NÖ - in der Nähe von Eggenburg.

Man weiß noch nicht wer der Patient null ist. Der NÖ-Sanitätsstab: "Dazu laufen noch die Erhebungen, der erste positive Patient ist nicht zwangsweise der Indexfall."

Laut NÖ-Sanitätsstab schlachtet der Betrieb "nur Schweine, die Anlieferung der Schweine gestern wurde noch am Dienstag gestoppt.

Mit Stand heute 11 Uhr sind 38 Personen positiv getestet worden."

