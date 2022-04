Wieder haben sieben neue Gipsassistenten an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Landesklinikum Horn ihren Abschluss erfolgreich geschafft.

HORN. Für diese Ausbildung mussten 530 Stunden in der Theorie und Praxis absolviert werden. Bei der kommissionellen Prüfung konnten die in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. Corona bedingt konnten leider nur 7 von 11 Teilnehmer und 1 Teilnehmerin am 31.3.2022 den Lehrgang Gipsassistenz an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Horn erfolgreich abschließen.

Übergabe der Zeugnisse

Die Übergabe der Zeugnisse fand im kleinen Rahmen in der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn statt. Die Direktorin Martina Grubmüller und die Standortleiterin Susanne Anglmayer überreichten die Zeugnisse und gratulierten gemeinsam mit dem Klassenlehrer Dominik Schierl der Absolventin und den Absolventen sehr herzlich.

Engagement

Besonderer Dank für die Unterrichtstätigkeit gilt Dr. Julian Brand, medizinisch-wissenschaftlicher Leiter Medizinische Assistenzberufe, und Sanel Mandal, leitender OP Assistent des Landesklinikum Horn. Durch deren Engagement und fachliche Expertise kann eine hohe Ausbildungsqualität erreicht werden.

Dr. Martina Grubmüller, Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn-Zwettl: „Unserer Absolventin und den Absolventen wünscht das Team der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn einen erfolgreichen Start und viel Freude in ihrem neuen Beruf.“