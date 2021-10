Aktion „Nimm dir Zeit für meine Sicherheit“

ALTENBURG. Die 3. und 4. Schulstufe der Volksschule Altenburg nahm heuer an der Aktion von AUVA und KFV „Nimm dir Zeit für meine Sicherheit“ teil. Diese Aktion ermöglicht Kindern, Lehrern und Exekutivbeamten einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem Schulweg zu leisten und das Tempo – Problem zu entschärfen.

Kinder verteilten Urkunden

So wurden im Vorfeld in der Schule Urkunden mit Äpfel und Zitronen gestaltet, die dann an die Autofahrer verteilt werden sollten. Gemeinsam mit einer Sicherheitsbeauftragten, die von zwei Exekutivbeamten unterstützt wurde, begaben sich die Kinder der 3. und 4. Schulstufe mit ihrer Klassenlehrerin Anita Schuster zur Bundesstraße B38. Dort wurde nun die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos mittels Radarpistole gemessen und die Autofahrer von einem Exekutivbeamten angehalten. Nun konnten die Kinder je nach Fahrverhalten mit einer Apfelurkunde bei korrektem Tempo belohnen, oder sollte das Tempo überschritten worden sein, mit einer Zitronenurkunde abstrafen.

Alle Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache und das Ziel, sie für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren, wurde auf jeden Fall erreicht, so Direktorin Regina Hartl.