Das Anglerparadies in Hessendorf, Bezirk Horn, ist sehr beliebt bei Petri-Jüngern. Am 21. Mai 2020 kam eine siebenköpfige Gruppe aus Wien zum Angeln ins Waldviertel. Mit von der Partie war auch ein 57-jähriger Serbe, der die ungarische Staatsbürgerschaft besitzt.

Man hielt die Ruten ins Wasser und am Ende des Tages hatte der Glückliche sechs Forellen sowie einen Karpfen im Kescher. Die Fische verstaute er lebend unter seinem Angelzubehör im Rucksack.

An Abwaage vorbei

Anstatt zur Abwaage des Fanges und zur Kasse zu schreiten, versuchte er sich daran vorbei zu schwindeln. Dies brachte ihn nun wegen versuchtem Diebstahl sowie Tierquälerei vor das Landesgericht Krems.

Zur Richterin meinte der Mann, dass er keine Ahnung gehabt hätte, dass er den Fang noch zusätzlich zur Gebühr beim Eintritt hätte bezahlen müssen.

Zeugen

Dem widersprach der als Zeuge geladene Aufseher des Fischteiches. Überall wären Informationstafeln, aus denen klar ersichtlich sei, dass man beim Abwaageplatz die gefangenen Fische nach Gewicht bezahlen müsse. Es sei nicht glaubwürdig, dass der Angeklagte dies nicht gewusst habe, denn die Begleiter des Ungarn hätten ihren Fang sehr wohl gewogen und bezahlt.

Zwei Zeugen gaben an, sie hätten den Mann beobachtet, als er den Fang im Rucksack verstaute. Sie hätten den Verdacht gehabt, dass der Angeklagte den Fang zu verbergen versucht habe und hätten dies gemeldet.Bei der Überprüfung des Rucksacks hatten die Kontrollore dann auch sieben Fische im Rucksack des Beschuldigten sichergestellt. Sie wurden gewogen, er musste 89 Euro bezahlen, die Fische wurden jedoch eingezogen.

Tierquälerei

Bezüglich der Tierquälerei wollte die Richterin wissen, ob es nicht üblich sei, die Tiere vor dem Heimtransport fachgerecht zu töten, da sie sonst ja ersticken würden.

„In Serbien nicht, wir bringen sie lebend nach Hause“, sagte der Angeklagte.

„Wie werden die Fische vor der Zubereitung getötet, wenn sie überhaupt noch leben?“, hakte die Richterin nach.

„Das weiß ich nicht, das machen die Frauen, ich kann nicht kochen“, antwortete der Beschuldigte.

Wegen versuchtem Diebstahl der Fische und Tierquälerei wurde der Ungar zu fünf Monaten bedingter Haft mit dreijähriger Bewährung verurteilt. Er nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger