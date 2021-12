Auszeichnung für Horn: Multifunktionalraum Pfadfinderheim in Horn

Alljährlich verliehen, steht der älteste Baupreis Niederösterreichs „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“ seit seiner Entstehung im Jahr 1955 für eine beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft. Heute, 66 Jahre später, spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes Niederösterreich auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes Planen und Bauen eine große Rolle.

Vorbildfunktion

Im Jahr 2020 und 2021 wurde diese dahingehende wichtige Vorbildfunktion seitens einer 7-köpfigen Fachjury unter Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner insgesamt 14 Projekten zugesprochen. Deren Bandbreite reichte dabei vom Neubau des Schulzentrums in Gloggnitz bis zur Revitalisierung der alten Burg in Bruck an der Leitha. Eine der Auszeichnungen der 55. Einreichung für „Vorbildliches Bauen“ erging auch an den Multifunktionalraum Pfadfinderheim in Horn.

Zweifach verschoben und coronabedingt schlussendlich abgesagt, konnte die Überreichung der Anerkennungen jedoch nicht wie geplant, als feierlicher Festakt stattfinden. Und so wurden, frei nach dem Motto „Ehre, dem Ehre gebührt“, die Plaketten und Urkunden mit besten Wünschen aus der Landeshauptstadt St. Pölten den Sieger*innen und Planer*innen persönlich vor Ort überreicht - wir gratulieren herzlich!

Die Auszeichnungen der 55. Einreichung für Vorbildliches Bauen ergingen unter anderem an den

Multifunktionalraum Pfadfinderheim in Horn

Planer: 4juu architekten, Architekt Dipl.-Ing. Karl Gruber, Horn

Bauherr: Horner Kommunalgesellschaft m.b.H.

Der elegant nach dem Grün des anliegenden Gartens greifende schlanke Zubau entlang der Kirchenmauer bietet der Pfadfindergruppe Horn einen multifunktionalen Gruppenraum. Eigenständig, zeitgemäß, kraftvoll aber vor allem stimmig schafft es der Baukörper trotz seiner modernen Architektursprache in keine Konkurrenz mit dem historischen Baubestand zu treten. Der nachhaltige Holzbau bietet seinen naturverbundenen Nutzern hohe Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit und ermöglicht durch seine große Glasfassade die flexible Nutzung des Innen- und Außenbereichs – charmant durchdacht und vorbildlich gelöst.