Autosegnung Christophorussonntag Sigmundsherberg

Am Christophorussonntag, 26. 07. 2020, findet am Wallfahrtsort der Kraftfahrer Sigmundsherberg an der Franz-Josephs-Bahn, wie alljährlich, die Kraftfahrzeugsegnung nach der Festmesse um 14:00 h, die Pfarrer Sebastian Kreit O.Praem. aus Pernegg halten wird, statt.

Die Pfarrkirche in Sigmundsherberg ist dem hl. Christophorus geweiht, der der Schutzpatron der Kraftfahrer ist. Auch heuer findet die traditionelle Kraftfahrzeugsegnung statt, bei der jährlich an die 150 Autos, Traktoren, Motorräder und Fahrräder teilnehmen.