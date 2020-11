Baumfällungen im Horner Stadtpark

Eschensterben geht weiter Nachsetzungen erfolgen Zug um Zug

Sofortige Baumfällungen im Horner Naturdenkmal Stadtpark sind umgehend vorzunehmen, um im beliebten Freizeit- und Erholungsgebiet Spaziergänger und Familien vor Gefahren zu schützen.

„Laut dem Sachverständigen des Landes Niederösterreichs sind wir zum dringenden Handeln gezwungen“, erklärt LAbg. Bgm. Jürgen Maier die notwendigen Baumfällungen der naturgeschützten Sauerstoff- und Schattenspender im Horner Stadtpark. Die Eschen im Stadtpark wurden regelmäßig überprüft, gepflegt und sachgemäß zurückgeschnitten, sind jedoch wie auch viele andere Eschen in Österreich vom Eschensterben betroffen. „Auch, wenn man es von ‚außen‘ nicht erkennen kann, so haben die Experten aufgrund einer qualitativen Inaugenscheinnahme Schäden an den Bäumen festgestellt“, so der Bürgermeister. „Die Bäume sind nicht mehr stand- und bruchsicher und wir müssen sie leider fällen, da Gefahr in Verzug ist und um größere Probleme, wie unkontrollierbares Abbrechen von Ästen oder Umfallen ganzer Bäume zu vermeiden.“

Es wird der Stadtgemeinde Horn ungefähr 60.000 Euro kosten. „Wir setzen hierbei auf die Erfahrung von Profis, damit das umliegende Gebiet und die jungen Bäume durch die Fällungsarbeiten nicht ramponiert werden“, begründet Maier.

„Natürlich waren diese Maßnahmen nicht geplant“, weiß auch Umweltstadtrat Wolfgang Welser der aber versichert: „Das Nachsetzen großer und somit von Beginn an robuster Bäumen wird umgehend durchgeführt!“ LAbg. Bgm. Jürgen Maier dazu: „Bei der Auswahl der Baumarten legen wir ebenfalls sehr viel Wert auf Vielfalt, um eine gute Mischkultur im Stadtpark zu entwickeln.“

Mit den Neupflanzungen alleine ist es nicht getan. Auch die Parkanlage selbst muss nach dem Baumschnitt wieder in Stand gesetzt werden, da mit Schäden aufgrund der Fällungen gerechnet werden muss.

