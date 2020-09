Im Waldviertel, Bezirk Horn, liegt das wunderschöne

Benediktinerstift Altenburg



Seinen Ruf als „Trogerstift“ verdankt Altenburg den Fresken des Barockmalers Paul Troger, die über der Kaiserstiege, in der Bibliothek und der Stiftskirche zu bewundern sind. Auch die Ausgrabungen des mittelalterlichen „Klosters unter dem Kloster“ und die Stiftsgärten laden zur Entdeckungsreise ein.

Einblick in die Altenburger Stiftskirche

In den Jahren 1731 und 1733 freskierte Paul Troger in der Stiftskirche die Gewölbefelder über der Orgelempore und dem Presbyterium, Presbyteriumskuppel und - zweifellos sein eindrucksvollstes Werk in Altenburg - die mit mehr als 700 m2 wahrhaft monumentale Fläche der großen Hauptkuppel.

1734 ergänzte er die Ausstattung noch durch drei Ölbilder: das Hochaltarbild sowie die beiden Seitenaltarbilder stammen ebenfalls aus Trogers Hand

Sängerknaben

Der Chor der Altenburger Sängerknaben wurde 1961 vom damaligen Abt Maurus Knappek angeregt und gegründet. Der Chor widmet sich vor allem der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste in der Altenburger Stiftskirche.

Die Altenburger Stiftsbibliothek - Tempel der Weisheit

Zwischen 1740 und 1744 entstand unter Abt Placidus Much die Altenburger Stiftsbibliothek, ein glanzvoller Höhepunkt seines Umbauprojektes. Der an die 50 Meter lange Saal wird durch drei Kuppeln Paul Trogers (1742) gekrönt, sie zeigen die Göttliche Weisheit und die vier Fakultäten Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie.

Kloster unter dem Kloster

Jahrhunderte lang lagen die Reste der mittelalterlichen Klosteranlage von Altenburg unter dem barocken Prunkbau verborgen. Im Zuge von archäologischen Grabungen konnten in den letzten Jahren diese fast vergessenen Zeugen des Klosterlebens seit der Gründung im Jahr 1144 wieder freigelegt werden.