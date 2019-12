Brand am Heiligen Abend

Kaminbrand am 24.12.2019 in Buttendorf

Bei einem Einfamilienhaus kam es in Buttendorf zu einem Kaminbrand und einer Verauchung des Kellers & Dachbodens.

Im Einsatz standen 2 Atemschutztrupps der FF Harmannsdorf & FF Matzelsdorf und der Rauchfangkehrmeister Schöberl!

Zum Brandschutz wurden 2 C-Leitungen aufgebaut.

Der Einsatz dauerte ca. 2,5 Stunden.

Danke an die wie immer Gute Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte!

Danke auch an unsere Familien die den Hl. Abend ca. 3 Stunden ohne uns auskommen mussten!!!

Alarmierung durch: Florian Niederösterreich

Alarmierungszeitpunkt: 17:44 Uhr - 24.12.2019

Mannschaftsstärke: 15 Mann (Harmannsdorf), 13 Mann (Matzelsdorf)

Fahrzeuge & Geräte: LFA-B & KLF-A (Harmannsdorf), TLF 1500 & KLF (Matzelsdorf)

Einsatzdauer: 2,5 Stunden

Eingesetzte Feuerwehren: FF-Harmannsdorf, FF-Matzelsdorf

Sonstige Einsatzkräfte: Rauchfangkehrer Schöberl aus Gars/Kamp