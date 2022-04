Kleid gekauft, Gäste eingeladen – dann kam Corona. Ideen muss man haben - geheiratet wurde trotzdem.

HORN. Zwei Tage vor der Hochzeit Mitte März wollte der Bräutigam zum Friseur. Also musste ein Test her - dann kam der Schreck: Positiv. Manuel Völkl, Gastronom, Chef des Ausklang Horn im Kunsthaus, war momentan not amused.

Was tut man, wenn alles für die Trauung vorbereitet ist und es bricht Corona aus? Und letztlich beide positiv sind? - Katastrophe. Trotzdem heiraten?

Coronavirus machte Strich durch die Hochzeitsrechnung

Um es vorweg zu sagen: Corona konnte die Hochzeit nicht stoppen.

Es wurde geheiratet, mit Gästen und mit Standesbeamtem - der ursprüngliche Plan von Manuel und Julia wurde kurzfristig geändert. Alles rechtens und legal! Das Coronavirus hat den beiden einen Strich durch die Hochzeitsrechnung gemacht.

"Fliegende" Handbussis"

Nach dem ersten Schock entschieden sich die beiden, kurzfristig ihre Hochzeit mitten in der Stadt in eine Outdoor-Feier umzuwandeln. Für die Gäste wurde ein Zelt aufgestellt, kurzerhand Essen bestellt. Die Gesellschaft war im Garten, der Standesbeamte in gebührendem Abstand vor dem offenen Fenster - in dem sich das Brautpaar das JA-Wort gab. Alle konnten die Trauung miterleben - und die Coronaregeln wurden eingehalten. Die Gäste feierten draußen bzw. war ein Zelt aufgestellt worden, das frisch getraute Paar feierte drinnen - bei offenem Fenster - die Temperaturen waren mild. Nur die Hochzeitsgratulation musste sich auf "fliegende" Handbussis beschränken.

Es wurden alle Corona-Bestimmungen eingehalten.