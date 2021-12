Butter auf dem Herd vergessen: Küchenbrand

BEZIRK HORN. Der Brand ereignete sich in der Küche eines Wohnhauses (21.12.2021 ). Die Bewohnerin stellte im Zuge der Essenszubereitung einen Topf mit Butter auf den Elektroherd, um diesen zu erwärmen. Kurz danach wurde sie abgelenkt und vergaß auf den Topf. Als sie nach ca 15 Minuten zurückkam, kam ihr starker Rauch entgegen und sie bemerkte, dass sich die Butter am Herd entzündet hatte. Sie rief ihren Sohn zu Hilfe, welcher mit einem Handfeuerlöscher die Flammen am Herd löschen konnte.

Durch die enorme Hitzeentwicklung schmolz der darüber befindliche Dunstabzug. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die gesamte Küche und die angrenzenden Zimmer stark verrußt.

Durch das rasche Eingreifen der Hausbewohner konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Verletzt wurde niemand.