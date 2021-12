'Cannabis-Knacki' auch über die Feiertage in U-Haft: Das ganze Weihnachtsmenü

BEZIRK. Die Anklageschrift ist eingebracht worden, bestätigt die Staatsanwaltschaft Wien: Suchtgifthandel und schwerer Betrug. Der Unternehmer, der seit Juli 2021 in U-Haft sitzt, wird auch Weihnachten in Haft verbringen. Rückblick: In Langenlois wurden im Rahmen einer Razzia in einem ehemaligen Gasthaus tausende Cannabispflanzen entdeckt. Mehrere Verdächtige waren in U-Haft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krems war am 16. Juli 2021 die U-Haft über einen jungen Unternehmer aus dem Waldviertel verhängt worden, der u.a. geschäftliche Beziehungen im Bezirk Horn pflegt. Mittlerweile ist die Staatsanwaltschaft Wien zuständig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

