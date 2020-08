Cooles Eis und viel Mineralwasser für die Hackler in der Sommerhitze

BEZIRK HORN. Mit coolen Eisklassikern wie Jolly, Twinni und Combino und viel viel Mineralwasser überraschten Landesrat Ludwig Schleritzko und Landtagsabgeordneter Jürgen Maier im Zuge der aktuellen Sommereisaktion der Volkpartei Niederösterreich Mitarbeiter des Straßendienstes bzw. echte Baustellen-Hackler auf dem ehemaligen Konvikt-Gelände, die in der aktuellen Sommerhitze Schwerstarbeit leisten: „Es ist wirklich beachtlich, was diese Männer in der Sonne schaffen. Deshalb haben wir ihnen auch gerne etwas Abkühlung mitgebracht.“