HORN. Am Freitag, 1. Juli 2022 um 17 Uhr, findet die feierliche Eröffnung des neuen Freizeitareals „Stadtsee“ statt.

Wir haben schon mal ein paar Eindrücke gesammelt, lassen Sie sich also von der Fotogalerie inspirieren.

Ferienstart - Stadtsee-Start



Der Start in die Sommerferien ist gleichzeitig auch Startschuss für den neuen Stadtsee. Denn am Freitag, 1. Juli 2022 findet die offizielle Eröffnungsfeier statt, zu der alle herzlich eingeladen sind. Um 17 Uhr ist Treffpunkt auf der Stadtsee-Bühne in der Canisiusgasse. Von dort aus marschieren die Eröffnungsgäste gemeinsam mit der Stadtmusikkapelle in Richtung Liegewiese bzw. Südteich über die Flaniermeile. Eröffnet wird das neue Freizeitareal von Landesrat Ludwig Schleritzko.

Umrahmt wird das Fest von der Stadtmusikkapelle Horn, den Horner Sportakrobaten und von Fliederstaudn & Wurzelwerk.

Pfarrerin Birgit Schiller und Pater Albert Groiß führen die Segnung durch.

Nach dem offiziellen Teil bietet die Stadtgemeinde Horn in der Zeit von 18:30 bis 20 Uhr Gratisverpflegung an.

Um 20:30 Uhr sorgt die Band "Sound Exit" mit Pop und Rock im Blechsound beim Open-Air für Stimmung.