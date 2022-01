GARS. Die bereits 1872 gegründete Freiwillige Feuerwehr in Gars am Kamp konnte sich vor etwas mehr als 100 Jahren (1909) über das neu erbaute Spritzenhaus in der Apoigerstraße (heute Rot-Kreuz-Ortsstelle) freuen.

Zahlreiche fordernde Einsätze im Lauf der Zeit mussten von der Feuerwehr in Gars getätigt werden. So kam es z. B. im Jahr 1916 zum Brand und zur Explosion im Elektrizitätswerk in Gars,

1925 zum Brand der Mantlermühle in Rosenburg und 1927 zum Brand Sägewerk Schulz in Gars.

