Die Martins - Neuer Song mit Video in Horn gedreht!

Die Textpassage „A jeder wü ois hab'n, weil er glaubt es steht eam zua" beschreibt die Idee des Liedes eigentlich in einem Satz. Darauf folgt umgehend die Auflösung, um den betroffenen Zuhörern und - Innen, den Druck und jeglichen, etwaigen Sinn zu nehmen, mit dem Satz: „Du kannst aber a zua da steh'n und glaub'n, dass'd ollas hast!"

Alles in Allem geht sich nix aus in der Geschichte und die MARTINS orakeln, hauptsächlich aus Selbsterfahrung ihr „Nie und nimma" dazwischen. Aber wie immer.... Laktosefrei.