Die Sternsinger sind unterwegs

Die Sternsinger sind wieder unterwegs – in Horn und im gesamten Pfarrverband im Horner Becken.

Die meisten Kinder gehen zwischen dem 2. und 6. Jänner durch ihre Dörfer und Straßenzüge – zu sehen und hören sind die Sternsinger auch in den Gottesdiensten am 6. Jänner in den Pfarrkirchen.

Die Dreikönigsaktion – Hilfswerk der Katholischen Jungschar

Für indigene Völker im Regenwald

Sternsingerspenden verhelfen u.a. den indigenen Völkern in Amazonien zum Überleben und sichern den Erhalt der „grüne Lunge der Erde“.