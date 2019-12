Drei neue ÖKB-Landesehrenmitglieder im Stadtverband Horn

Die höchste Auszeichnung des NÖ Kameradschaftsbundes, die Ehrenmitgliedschaft, wurde für Vizepräsident a. D. Leo Wiesinger, Landesvorstand a. D. Brigitta Wiesinger und Landeskommandant a. D. Wilfried Spittaler zwar schon beim Landesdelegiertentag im Oktober 2019 von den 348 Delegierten in Altlengbach einstimmig beschlossen, die Urkunden wurden nun bei der Weihnachtsfeier offiziell übergeben.

Die drei Mitglieder des Stadtverbandes Horn wurden für ihre „hervorragenden Verdienste um den Landesverband“ als jahrelange Mitglieder des Landesvorstandes ausgezeichnet.

Begründet wurden die Auszeichnungen von Präsident Josef Pfleger mit folgenden Wortlauten:

„Vizepräsident a. D. Leopold Wiesinger hat seine Aufgaben in seinem Viertel nicht nur immer hervorragend durchgeführt, sondern auch das ohnehin schon hohe Ansehen des NÖKB in seinem Viertel noch gesteigert. Als NÖKB-Schulungsleiter hat er sich bei den vielen Veranstaltungen in ganz Niederösterreich und jetzt auch noch in Horn zusätzlich besondere Verdienste erworben.“

„Landeskommandant a. D. Vzlt Wilfried Spittaler hat seine Aufgaben als solcher nicht nur immer hervorragend durchgeführt, sondern auch neben den Schulungen der Kommandanten und Fähnriche das Kommandobuch mit seinen Kommandanten-Kameraden überarbeitet und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht.“

„Landesvorstand a. D. Brigitta Wiesinger hat nicht nur das Frauenressort konsequent und überaus erfolgreich geleitet, sondern durch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit – Fernsehinterviews, Kommentare in der Landeszeitung, etc. – den Frauenanteil im NÖKB und weit über die Landesgrenzen hinaus zu einem neuen Höhenflug verholfen. Ihr Wort im Landesvorstand hatte bei den Kameraden Gewicht.“