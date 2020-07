Wir sind übersiedelt - seit Montag, 29. Juni 2020, findet ihr uns in der Wienerstraße 17, 3580 Horn (Nähe NKD, gelbes Gebäude mit Erker).

Wir freuen uns, euch in unseren neuen, größeren Räumlichkeiten in Empfang zu nehmen.

Euer Nails, Body & Sun - Nagelstudio Gabi