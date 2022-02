Fake News und Verschwörungstheorien - Chat mit Politiker*innen

HORN. Wie in den vergangenen Jahren wurde im Unterricht für Geschichte und Politische Bildung über die Plattform „Demokratiewebstatt“ für die 1. HLWB ein Chat mit Repräsentanten aller im Nationalrat vertretenen Parteien von Lehrerin Mag. Agnes Wagner organisiert. Das Thema war diesmal sehr aktuell, nämlich Fake News und Verschwörungstheorien, das die Schüler*innen mit Begeisterung vorbereiteten. Waren diese Chats in früheren Jahren ein getippter Austausch, so wurde diesmal über Zoom getratscht! Großer Vorteil dabei ist, dass man die Gesprächsteilnehmer*innen sehen kann, wenn auch die Schüler*innen Masken tragen mussten.

Politiker*innen

Während ÖVP-Abgeordneter Josef Smolle als Wissenschafter sehr profund antwortete und die junge SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits lebhaft ihre Meinung vertrat, erläuterte FPÖ-Abgeordneter Peter Wurm, dass seiner Partei die Meinungs- und Informationsfreiheit sehr wichtig wäre und dass sie für Impffreiheit und nicht gegen die Impfflicht ist. Die Grüne-Abgeordnete Agnes Sirkka Prammer stellte fest, dass alle betroffen seien von der „Erzählung, dass es keine Pandemie gibt“, und NEOS-Abgeordnete Henrike Brandstötter führte aus, dass es drei Dinge bräuchte, nämlich Medienkompetenz in den Schulen, eine Plattform für Faktenchecks und ein Gütesiegel für Medien, die sicher arbeiten.

Diese direkte Begegnung mit Politiker*innen kam sehr gut an! Florentine meinte, dass diese zwei Stunden sehr lehrreich waren, und dass die Politiker*innen die Antworten gut verständlich an ihre Zielgruppe angepasst haben. Auch Annalena würde dieses Format weiterempfehlen, denn trotz der strengen Zeiteinteilung wurden alle Fragen offen beantwortet.