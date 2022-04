HORN. Alfred Wandl hat in seinem ehem. Lager eine ukrainische Familie untergebracht - eine Mutter mit ihren zwei Jugendlichen.

Elfriede und Gerhard Pannagl, Freunde der Fam. Wandl seit langer Zeit, kündigten ihren Besuch an und versprachen eine Überraschung. Tatsächlich, die ukrainische Familie wurde mit 450 €, für jeden 150 €, überrascht. Auch Geld an die Ukraine hat das Ehepaar Pannagl überwiesen. Eine großzügige Geste. Besten Dank!