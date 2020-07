Feuer durch Schweißarbeiten

Ein 30-jähriger Mann aus Zissersdorf war am 25.07.2020 mit Schweißarbeiten im Eingang der Kellergarage seines Wohnhauses beschäftigt. Nach Beendigung der Arbeit schob er das Schweißgerät in das hintere Ende der Garage. Kurz nachdem er die Garage verlassen hatte, konnte er einen Knall wahrnehmen. Im Zuge der Nachschau bemerkte er einen Brand und Rauchentwicklung in der Garage. Gemeinsam mit Nachbarn konnte das Feuer gelöscht werden. FF Zissersdorf, Elsern, Drosendorf und Geras wurden alarmiert.

Vom Brandermittler konnte als Brandursache ein technischer Defekt beim Gerät festgestellt werden.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.