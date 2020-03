Firma Schleinzer: Übergabe der Rettungsleine an die FF Stockern

Lokales

WACHAU. Große Pläne hat einer der umtriebigsten Köche des Landes und diese sollen auf den DDSG Schiffen MS Dürnstein und MS Wachau verwirklicht werden. Der 38-jährige Kremser, der bereits einen ansehnlichen kulinarischen Lebenslauf vorzuweisen hat, ist der neue Gastronom auf den beiden Wachauschiffen. Patrick Fürst kann nach seinen Lehrjahren in der Wachau schon auf bekannte Stationen in der Sterne – und Hauben Gastronomie zurückblicken. Den Karrierestart legte er Ende der 90er Jahre in...