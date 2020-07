Friday in the City am 31. Juli

Keine zehn Minuten dauert die Strecke, möchte man die kleine Horner Innenstadtrunde vom Kunsthaus, über die Piaristenpassage, rauf zur Pfarrgasse und hin zum Kirchenplatz gehen. An diesem Freitag könnte es aber länger dauern!

Nach dem erfolgreichen Auftakt beim ersten Friday in the City wird am Freitag, 31.Juli, von 14-24 Uhr abermals dieser besondere Teil der Horner Innenstadt zur bunten Bühne für ein abwechslungsreiches Programm mit KONZERTEN, WORKSHOPS, AUSSTELLUNGEN, FILMEN, MUSIK, STADTFÜHRUNGEN, speziellen AKTIONEN und kulinarischen SPEZIALITÄTEN.

Die letzten Monate standen ganz im Zeichen der außerordentlichen Situation mit Corona und waren geprägt von leeren Straßen und dem Aussetzen jeglicher, gemeinschaftlicher Aktionen.

Die in diesem Horner Innenstadt- Rundgang ansässigen Kulturinitiativen, Geschäfte und Gastronomien möchten nun ein schwungvolles Zeichen für eine lebendige Stadt setzen und laden an diesem besonderen Nachmittag zum Entdecken, Stöbern, Schauen und Mitmachen.

Das gesamte Programm ist auf www.szenewaldviertel.at zu finden.

Eine Gemeinschaftsaktion von:

EINKLANG Creativ Centrum | Stadt-Kino Horn | Cafe LEO Horn | Weltladen Horn | KiT - Kultur im Tonkeller | Kunsthaus Horn | Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Horn | Ausklang | Optik Kainz | Bauernmarkt Horn | Cafe Carambol Horn | Museum Horn | *SZENE Waldviertel | Marlyn & Stern | Kunstverein Horn | Restaurant Al Fresco

Herzlicher Dank geht an Stadtgemeinde Horn