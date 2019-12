Gasthaus Straningerhof in Straning – Gasthaus bleibt - Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu

Creditreform als staatlich bevorrechteter Gläubigerschutzverband informiert über folgende Unternehmenssanierung:

Ende September wurde über das Vermögen des Gastwirts Thomas Stefan ein Insolvenzverfahren eröffnet.

Das Gasthaus wurde mit dem Ziel einer Sanierung fortgeführt. Die Fortführung ist positiv verlaufen, berichtet Stephan Mazal vom Österreichischen Verband Creditreform.

Der Schuldner ist seit 2016 Pächter des Gemeindegasthauses Straningerhof in Straning 39.

Insolvenzursachen waren zu hohe Personalkosten und der Betrieb eines Sportcafes in Sitzendorf.

Vor wenigen Tagen haben die Gläubiger am Landesgericht Krems einem verbesserten Sanierungsplan zugestimmt.

„Statt den angebotenen 20 Prozent erhalten die Gläubiger eine höhere Quote von insgesamt 25 Prozent.“ berichtet Stephan Mazal von Creditreform.

Die erste Quote in der Höhe von 7 Prozent ist bis 30. Jänner 2020 zu erlegen. Durch die Weihnachtsfeiern ist eine gute Auslastung gegeben.