Gedenkfeier Altbürgermeister Anton Schrammel

GARS. Die Marktgemeinde Gars am Kamp lädt zur Gedenkfeier am 26. Oktober 2021 um 09.30 Uhr in die Gertrudskirche anlässlich des Todes von Altbürgermeister Anton Schrammel ein.

• Gedenkmesse

• Nachruf

• Kranzniederlegung

• Agape im Burghof

(Bei Schlechtwetter in den Räumlichkeiten der Burg Gars)

Um zahlreiche Teilnahme bittet im Namen des Gemeinderates, Bgm. Martin Falk.