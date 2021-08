GERNOT KULIS - BEST OF 20-JAHRE Ö3-CALLBOY - am Sa., 21. August 2021 auf der BURG GARS

GARS. Nach dem Erfolgsprogramm „Kulisionen“ und der aktuellen Show „Herkulis“ folgt nun ein weiteres Highlight: eine zeitlich limitierte Best Of Tour zu 20 Jahren Ö3 Callboy, seiner bekanntesten Radiorubrik aus dem Ö3 Wecker.

Der Stand Up Comedian erzählt über die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert.

Der Ö3 Callboy, die Comedy-Institution des Landes

Seine Anrufe spiegeln seit 20 Jahren satirisch unsere Gesellschaft wider. Gekonnt balanciert Gernot Kulis bei seinen „Calls“ zwischen Menschenkenntnis, Spontanität, Aktualität und überzeichneten Figuren. Von witzigen EU-Verordnungen, über Volksbefragungen bis hin zu Resozialisierungsprogrammen von Hooligans. Zum Radio-Jubiläum bedankt sich der Comedian mit einer exklusiven Ö3 Callboy-Live-Show bei seinen Fans und lässt hinter die Kulissen blicken.

Das Leben von Gernot Kulis ist ein Gag, sein Laster – das Telefon. Abseits seiner Bühnen-Live-Tour geht es bei ihm ohne Telefon nicht. Niemand ist vor ihm sicher, kein Amt, keine Privatperson, kein Prominenter. Er schreitet liebend gerne an der Grenze des Humors, bleibt dabei aber stets sympathisch. Ab Dezember gibt es ihn jetzt auch in ganz Österreich mit “Best of 20 Jahre Ö3 Callboy” zu erleben. Die erste Live-Show, bei der Sie das Handy nicht abschalten müssen.

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Burg Gars - Am Schlossberg 1, 3571 Gars am Kamp

Karten &Infos gibt es hier: https://bestmanagement.at