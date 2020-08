Auf diese Söhne sind die Eltern wohl nicht stolz. Die mehrfach einschlägig vorbestraften Brüder aus Tschechien, der eine 43, der andere 52, mussten sich am Kremser Landesgericht wegen gewerbsmäßigem Diebstahl verantworten.

Hunderte Artikel

Den Angeklagten wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im Juni 2020 von Linz über St. Pölten bis Horn in mehreren Supermarktfilialen insgesamt mehr als 500 Artikel in ihre Rucksäcke gepackt und ohne zu zahlen die Geschäfte verlassen zu haben.

Mit den entwendeten Waren hätten sie locker ein kleines Geschäft mit breitem Warensortiment eröffnen können. Kaugummi, Proteinriegel, Kosmetikartikel aller Art, Bürobedarf wie Stifte, Scheren, Snacks, ja sogar Wunderbäume sackten sie ein.

Endstation Horn

In Horn kamen die beiden einem Beamten außer Dienst äußerst verdächtig vor und er informierte seine Kollegen. Diese stellten die Waren im Kofferraum des Brüderpaares sicher, und sie wurden festgenommen.

Skurril

Die Verhandlung begann skurril, wollten sich die Brüder doch vor dem Richter miteinander absprechen, fühlten sich von ihren Verteidigern nicht vertreten und verweigerten die Aussage.

Geständnis

Schließlich bequemte sich der Jüngere nach kurzer Beratung mit dem Anwalt doch zu einem umfassenden Geständnis. „Ja, alles was im Auto gefunden wurde, haben wir gestohlen.“ Auch sein Bruder schloss sich dem Geständnis an. Beide hofften auf eine weitere bedingte Strafe, der eine auch auf Verlängerung seiner noch offenen bedingten Haftstrafe aus einer Vorverurteilung in Österreich.

16 Monate Haft

Dieser fromme Wunsch ging nicht in Erfüllung. Der Richter verhängte für beide eine unbedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten, die bedingte Vorstrafe wurde auf fünf Jahre Bewährung verlängert.Das war Staatsanwältin Kristin Sterlini viel zu milde. Sie legte Berufung sowohl gegen die Strafhöhe als auch gegen die Verlängerung der Bewährungsstrafe des bereits in Österreich Verurteilten ein. Nicht rechtskräftig. -Kurt Berger