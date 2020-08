Hände weg vom Eibenbach

Der Eibenbach ist ein kleines Bächlein, welches am südlichen Ende der Ortschaft Mödring in den Mödringbach mündet. Geht es nach den Plänen der Gemeinde wird demnächst ein Überlaufbecken auf der Höhe der alten Fischerhütte gebaut.

Das bereits errichtete Hochwasserrückhaltebecken des „größeren“ Mödringbach hat ein Fassungsvolumen von 83.000 m³, für den Eibenbach ist eines in der Größe von 97.800 m³ projektiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Eingriff in die Natur und in die Börse des Steuerzahlers einmal sinnvoll eingesetzt wird, tendiert gegen Null. Die Sommer werden immer heißer und in den letzten Jahren war das Bächlein vorübergehend komplett ausgetrocknet. Auch wenn es aktuell relativ gute Niederschlagswerte gibt, ist kein Hochwasser in Sicht. Das letzte liegt Jahrzehnte zurück. Wer weiß, ob ein derartiges Ereignis je wieder eintritt und wenn doch, ob die bereits getroffenen Maßnahmen nicht schon ausreichend sind.

Apropos Überschwemmungsgefahr... Erst vor 10 Jahren wurde direkt beim Zusammenfluss der beiden Bäche eine Reihenhaussiedlung der WAF errichtet.

