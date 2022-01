Heldenehrung

Wie im Vorjahr, konnten wir auch 2021 keine offizielle Feier für unsere gefallenen Soldaten aus beiden Weltkriegen abhalten. Nach der Hl. Messe wurden von der Gemeinde Drosendorf, der Feuerwehr und von den Kameraden Kränze beim Kriegerdenkmal niedergelegt und im Stillen – ohne Musik und Publikum – der Gefallenen gedacht. Danke an die Vertreter der Gemeinde und Feuerwehr für die Teilnahme.

Es wurde auch des Terroranschlags gedacht, der im Jahr 2020 in Wien verübt wurde. Vier Personen wurden damals getötet und 23 Menschen teils schwer verletzt. Durch eine völlig sinnlose Aktion eines Einzelnen mussten Menschen sterben. So wie in den beiden sinnlosen Weltkriegen - dort waren es über 50 Millionen Menschen. Viele davon, noch keine 20 Jahre alt, mussten ihr Leben lassen. Der Anschlag vom 2. November zeigt uns, dass auch in unserem schönen, sicheren Österreich Leute leben, die vor Mord – so wie in den beiden Kriegen – nicht zurückschrecken.

Wir haben leider noch immer eine sehr schwierige Zeit. Corona hat nach wie vor die ganze Welt im Griff. Helfen auch Sie mit und geben Sie Corona keine Chance. GEHEN SIE BITTE IMPFEN! Holen Sie sich, wenn Sie ihn noch nicht haben, den DRITTEN Stich. Wenn Sie überhaupt noch nicht impfen waren, dann beginnen Sie bitte sofort damit. Nur wenn wir möglichst alle geimpft sind, können wir Corona besiegen.

Kameradschaftsbund Drosendorf, ALLES GUTE für das Jahr 2022.

WERDEN ODER BLEIBEN SIE GESUND !

Franz Hammerl Obmann, Robert Beer Schriftführer