BEZIRK. Am 1. Jänner 1922 erhielt Niederösterreich die vollständige Souveränität als Bundesland und feierte somit am 1. Jänner 2022 seinen 100. Geburtstag.

In den vergangenen 100 Jahren gab es zahlreiche Persönlichkeiten im Bezirk Horn, die ein wichtiges politisches Amt in Österreich innehatten. Wissenswertes zu einigen dieser Persönlichkeiten wurde vom Horner Historiker Erich Rabl zusammengefasst.

So wurde zum Beispiel der frühere Horner Gymnasialdirektor Wilhelm Miklas (1872-1956) im Jahr 1928 zum Bundespräsidenten gewählt. Er bekleidete das Amt bis 1938.

Während dessen Amtszeit maturierte 1935 der spätere Bundespräsident Rudolf Kirchschläger am Horner Aufbaugymnasium mit Sehr gut in allen Fächern. Er wurde 1974 zum Bundespräsidenten gewählt. (Amtszeit bis 1986)

Der aus Frauenhofen stammende Landwirt Johann Steinböck (1894-1962) übte von 1949 bis 1962 das Amt des Landeshauptmannes von NÖ aus. Er war bisher der einzige Landeshauptmann aus dem Bezirk Horn.

Siegfried Ludwig, 1981-1992 Landeshauptmann, war in den 1950er Jahren Jurist auf der Bezirkshauptmannschaft Horn; bei seiner Wahl zum Landeshauptmann wohnte er aber in Perchtoldsdorf.

Von 1953-1964 war Dr. Georg Schneider Bezirkshauptmann von Horn. Von 1974 bis 1979 war er als Landesamtsdirektor der ranghöchste Beamte Niederösterreichs.

Schließlich war der in Eggenburg wohnende Universitätsprofessor Wolfgang Brandstetter von 2013-2017 Bundesminister für Justiz und 2017 auch Vizekanzler.