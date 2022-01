Unbekannte Täter brachen in derselben (Einbruch beim Juwelier) Nacht in der Zeit zwischen 22:30 und 08:00 Uhr mit einem schraubendreherähnlichen Gegenstand eine doppelflügelige Holztür zu einem Kaffeerestaurant in Horn auf, betraten das Lokal dem Anschein nach aber nicht.

Es wurde nichts gestohlen.