Horn: Exhibitionist entblößt sich vor Kindern

HORN. Während die Mutter Lebensmittel bzw. andere Ware aussucht, entblößt sich ein 90-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn in Horner Geschäften vor kleinen Kindern. Es gibt mehrere bestätigte Fälle.

In einem großen Supermarkt rief ein kleines Mädchen: "Mama schau, der Mann zeigt sein Spatzi." Da erst bemerkte die Mutter, dass es diesmal kein "normaler" Einkauf war.

Der Vorfall war in diesem Markt nicht der erste - diesmal war es ein Zeuge, der sah, wie der Mann sein Geschlechtsteil in Richtung eines Kindes auspackte, als die Mutter nicht hinsah. Auch in einem Horner Drogeriemarkt hat sich der Mann vor einem Kind entblößt.

Er fährt immer selbst mit seinem PKW nach Horn und besucht die Geschäfte - soviel bis jetzt bekannt ist, sind es immer kleine Kinder, vor denen er sich entblößt.

Er wurde auf freiem Fuß angezeigt - wie es weitergeht, entscheidet das Gericht. Zur Identität des Mannes möchte die Polizei keine Angaben machen - er ist aus dem Bezirk Horn.

Sollte jemand weitere Wahrnehmungen dieser Art gemacht haben, bitte bei der Polizei Horn (059133 3430) melden.