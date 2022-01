Horn: Kontoeröffnung und Kredit in dieser Trafik

HORN. Beim Kauf von Illustrierten ein Konto eröffnen? Beim Ausfüllen eines Lottoscheins einen Kredit aufnehmen?Ja, Bankdienstleistungen - Konto eröffnen, unabhängig von Banköffnungszeiten oder einen Kredit beantragen - In 100 Trafiken in ganz Österreich ist das bereits möglich - auch in der Trafik Guczky im BILLA PLUS, früher Merkur. (Kontoführungsgebühr 3,90 € pro Monat, Kredit: Auszahlung nach positiver Entscheidung innerhalb von 48 Stunden).

In Zusammenarbeit mit der Anadi Bank bieten 100 Trafiken österreichweit dieses Service unter den Namen "Marie" an.