VOR Fahrplanänderung: Expressbuslinien 102 und 175 binden Horn Stephanskirche an

Auf Anregung aus der Stadtgemeinde Horn und Fahrgästen aus der Region wird mit Montag, 11. April eine Fahrplanverbesserung der Linie 102 (Waidhofen/Thaya - Horn - St. Pölten) umgesetzt: Die beliebte VOR Expressbuslinie 102 bindet nur auch die Haltestelle Horn Stephanskirche an. Diese Haltestelle wurde im September 2019 im Zuge der Neuordnung des Regionalbusverkehrs im Waldviertel geschaffen und wird nun von allen vorbeifahrenden Buslinien angefahren. Damit können Ortszentrum und wichtige Wohnsiedlungen auch Fuß- und Radläufig gut erreicht werden.

Bessere öffentliche Verbindung

Bereits seit Ende März bleibt dort die Linie 175 (Litschau - Göpfritz/Wild - Wien Praterstern) stehen. Mit der Maßnahme kann der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) für Fahrgäste aus der Gemeinde Horn und Umgebung eine bessere öffentliche Verbindung nach St. Pölten bzw. Wien Praterstern erreichen. In Göpfritz besteht Anschluss zur Franz-Josefs-Bahn Richtung Tulln und in Horn zur Kamptalbahn Richtung Kamptal, Krems, St. Pölten.

Die Stadt Horn ist mit der Kamptalbahn täglich stündlich von 5 bis 23 Uhr Richtung St. Pölten umsteigefrei und Wien mit einmal Umsteigen auf die Franz-Josefs-Bahn angebunden. Am Bahnhof bestehen mit den VORRegio Linien 180 Richtung Waidhofen stündliche Anschlüsse in das Stadtzentrum sowie mit vielen weiteren Regionalbussen ins Stadtumland.

Verbesserung

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko dazu: "Mit derartigen Maßnahmen zeigt sich, wie aus dem laufenden Dialog heraus auch durch kleinere Eingriffe Verbesserungen für das tägliche Leben vieler organisiert werden können. Ich danke den ExpertInnen des VOR für das hohe Engagement, tagtäglich an scheinbar kleinen Rädchen zu drehen und so die öffentliche Mobilität in der Region Schritt für Schritt zu verbessern".