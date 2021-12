Impfgegner schätzen die Lage falsch ein

Nichtfundierte Äußerungen von Impfskeptikern lauten etwa wie folgt: "Es ist ,eh wurscht', ob .... man sich impfen lässt - das Virus kommt sowieso immer wieder anders zurück."

Ironischerweise wird hierbei jedoch nicht verstanden, dass die hohe Rate an Ungeimpften die Grundlage zur Entstehung sogenannter neuer Immunflucht-Mutanten bildet. Diese wiederum verändern bzw. verlängern den Verlauf der Pandemie und führen zum Auftreten der nächsten Welle.

"Wenn ein Virus repliziert, entstehen immer wieder genetische Schreibfehler", erklärt Dr. Gerald Wunderer, Schmerztherapeut, Psychiater, Allgemeinmediziner. „Hierbei entstehen nicht immer hundertprozentig idente Virus-Kopien, sondern oft auch etwas veränderte Varianten. Viele dieser Kopien sind jedoch so abgewandelt, dass sie sich ohnehin nicht durchsetzen. Da das SARS-CoV-2 Virus aber weltweit in infizierten Menschen zirkuliert und abermilliardenfach repliziert, können per Zufall Varianten entstehen, die den Schutzmechanismen unseres Immunsystems 'entkommen'. Einerseits bieten durchgemachte Infektion bzw. Impfung dann potentiell weniger Schutz, andererseits sind diese Mutanten – je nach vorliegenden Veränderungen – dann möglicherweise ansteckender."

Eine rasche Reduktion des Ungeimpften-Pools verringert daher drastisch die Wahrscheinlichkeit, dass „besser angepasste“ Immunfluchtvarianten, wie zuletzt Omikron, entstehen. Ziel ist es, eine Herdenimmunität zu erreichen, welche dem Virus die Grundlage zum Zirkulieren und Mutieren innerhalb einer Gesellschaft nimmt. Solange jedoch ein signifikanter Bevölkerungsanteil nicht geimpft ist, kann die Pandemie nicht unter Kontrolle gebracht werden und das Tragen von FFP2-Masken bleibt weiterhin unerlässlich.