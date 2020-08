Kinderuni im Museum für Alltaggeschichte

Da die „Kinderuni“ der Universität Wien coronabedingt heuer nicht im Hörsaal entfallen muss und auf Tour geht, werden auch die entsprechenden Sendezeiten von Radio OE1 teilweise mit Sendungen ersetzt, die an verschiedenen Schauplätzen des Landes aufgezeichnet werden.

Am 9. August wurden drei Einheiten von der Journalistin Sabine Nikolay im Gebiet der Marktgemeinde Pölla aufgezeichnet. Als „Kinderreporter“ fungierten Isabel Warnung und Katrin Wasinger aus Altpölla sowie Bernhard und Martin Gretzel aus Rastenfeld. Ihre Fragen beantworte Dr. Friedrich Polleroß von der Universität Wien. Zwei Blöcke entstanden im Ersten österreichischen Museum für Alltagsgeschichte in Neupölla. Anhand der Besichtigung der Bauernstube, der Küche und der bürgerlichen Stube wurden die Wohnverhältnisse in früheren Zeiten erörtert. Mit Schiefertafeln, Zeugnissen aus den 1930er Jahren und einem Setzkasten wurden Schulwesen und dazugehörige Hilfsmittel vor hundert Jahren mit den heutigen Lehrmitteln verglichen. Eine dritte Einheit über die Burgen wurde schließlich auf der Ruine Dobra aufgezeichnet.

Die erste Sendung zum Schule einst und jetzt wird am 3. September nach 16 Uhr 40 in OE 1 ausgestrahlt werden. Das Museum ist noch bis 26. Oktober jeden Sonn- und Feiertag von 14-17 Uhr geöffnet. www.poella.at/Museum