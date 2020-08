Konzert der Stadtmusikkapelle Horn

Einadung zum Konzert am 4. September 2020 um 18 Uhr in der Arena Horn! Aufgrund der Ungewissheit durch COVID-19 bitten wir alle unter der Nummer 0664 / 874 37 43 (Cornelia Hörmann) oder unter der E-Mail-Adresse stadtmusikkapelle-horn@gmx.at zu reservieren. Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich gesorgt!

Bei Regen findet das Konzert am Samstag, 5. September um 18.00 Uhr, in der Arena Horn statt.