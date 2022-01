Kriminaldienstgruppe Horn nimmt Dealer fest

Der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Horn gelang es, einen 21-jährigen Mann aus dem Bezirk Horn auszuforschen und anzuzeigen, der im dringenden Verdacht steht, illegale Suchtmittel in Form von Cannabiskraut über einen Zwischendealer in Horn erworben und in der Folge besessen zu haben.

In weiterer Folge dürfte er Cannabiskraut teilweise zum Eigengebrauch durch Rauchen konsumiert und zum Straßenverkaufspreis gewinnbringend, teilweise im Bezirk Horn, weiterverkauft haben. Dabei dürfte er einen Gewinn von ca 5.000,- bis 7.000,- € erzielt haben.