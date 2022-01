Die Kühnringer Sternsinger sind am Feiertag in zwei Gruppen fleißig durch den Ort gezogen, um Spenden zu sammeln.

"Am Bild von links: Tobias Gottwald, Marcus Maurer, Thomas Höpfner, Herr Pfarrer H. Sebastian Con.Reg., Nico Ranftl, Andreas Amon und Tobias Ranftl", teilt Begleitperson Gabriele Höpfner erfreut mit.