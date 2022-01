Kurz gründet Firma im Bezirk Horn

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (35) hat eine Firma im Bezirk Horn gegründet. Der Standort der „SK Management GmbH“ ist in der Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring.

Sebastian Kurz ist der Geschäftsführer des Unternehmens. Er brachte die Stammeinlage von 35.000 Euro ein. Die eigene Firma in Österreich wurde für die Verwaltung von Nebenjobs gegründet - wenn er selbst in Start-ups investiere oder bezahlte Vorträge halte. Er wird zukünftig in den USA tätig sein, es sei ihm aber wichtig auch weiterhin Steuern in Österreich zu zahlen, heißt es.

Sebastian Kurz hat hier im Waldviertel seine Wurzeln. Seine Mutter stammt aus dem Bezirk Horn. Die Familie von Sebastian Kurz hat im Bezirk Horn ihren Zweitwohnsitz.

Kurz bei einem Interview mit den Bezirksblättern 2013: "Ich bin halb hier und halb in Wien aufgewachsen."

Bürgermeister ist erfreut

Bürgermeister Leopold Winkelhofer zur Firmengründung in der Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring: "Das ist natürlich sehr erfreulich, ich bin mit ihm immer noch gut vernetzt. Es freut uns natürlich, dass er die Firma bei uns gemacht hat, er hätte sie ja auch anderswo machen können. Inwieweit sich das auf die Gemeinde auswirkt ist schwer zu sagen."

Erinnerung

Judith Zöchling, "Händlerin bei Bares für Rares" Österreich, hatte früher ein Schuhgeschäft in Eggenburg. "Er war als Kind mit seinen Eltern in den Ferien immer da, bei der Großmutter." Sebastian Kurz hat sie des öfteren, vor allem Sportschuhe, verkauft.

"Schon damals war er ein aufgewecktes, redegewandtes und sehr belesenes Kind", lacht die Eggenburgerin.