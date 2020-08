Landjugend Altenburg: Neue Leitung

Mittlerweile ist es bereits über 10 Jahre her, dass Dominik Trappl als Leiter der damaligen Gemeindejugend Altenburg die ersten „Veranstaltungsversuche“ der noch sehr jungen Gemeinschaft abwickelte.

"Selbstverständlich waren nicht alle unsere Aktivitäten immer von Erfolg gekrönt, jedoch haben wir uns als Gemeinschaft immer wieder neue Ideen einfallen lassen und somit unsere Konzepte perfektioniert", so Trappl. "Nun, 10 Jahre und 85 Veranstaltungen sowie viele ehrenamtlichen Tätigkeiten später, blicken wir auf eine insgesamt sehr erfolgreiche Zeit zurück. Es freut mich dass ich nun nach 10 Jahren die Leitung der LJ Altenburg in neue, junge Hände übergeben darf."

Er wird mit 18.09.2020 sein Amt als Leiter der LJ Altenburg in folgende Hände übergeben:

Leiter: Dominik Angelmayr,

Leiterin: Nicole Grömansberger,

Leiter Stv: Stefan Urbitsch,

Leiterin Stv: Melanie Steiner,

"Persönlich freut es mich, dass in den vergangenen 10 Jahren aus vielen Geschäftspartnern auch Freunde geworden sind und hoffe daher, auch weiterhin den Kontakt aufrecht halten zu können."