Liebesglück: Mario und Hanh haben geheiratet

Der Liebespfeil traf die zwei mitten ins Herz. Mario Popp, Verkaufsleiter bei der Wiener Bezirkszeitung (RMA Austria) und Studentin Nguyen Hong Hanh haben heute in Waidhofen geheiratet.

Die Horner kennen Mario noch aus der Zeit, als er Werbeberater bei den Bezirksblättern in Horn war. Der immer gut gelaunte (damalige) Single ist uns noch in guter Erinnerung. Mit ihm zu arbeiten war ein Vergnügen - bei uns war gemäß dem Motto der Bezirksblätter damals "immer was los". Spritziger Humor, Witz, Ideenreichtum, Erfolg und Verlässlichkeit haben wir an ihm geschätzt. Im Sommer gibt es noch ein fulminantes Hochzeitsfest im Tivoli. Wir wünschen dem glücklichen Paar ALLES GUTE für die Zukunft.