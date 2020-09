LURS MAISSAU 2020: EINFACH NUR LAUFEN am Sa.29.08.2020

Der erste Lauf 2020 in Maissau nach CORONA....

BESTE STIMMUNG bei ALLEN Startern

Bei angenehmen Laufbedingugnen starteten 36 Teilnehmer bei den angebotenen Distanzen.

Die angebotenen 4 Startzeiten ermöglichte die Einhaltung der geforderten COVID Regeln. – Es gab keine Siegerehrung – nur nach jeden Lauf wurden die Schnellsten persönlich prämiert. Urkunden für ALLE Teilnehmer gibt es ONLINE als Download.

Spezieller Dank an ALLE Teilnehmer, hier wieder speziell an die Gruppen aus Horn, Neustift im Felde und Hollabrunn.

Die Strecke über 3,5km (knapp 70 Höhenmeter) führte im Bereich des Spielplatzes bei der Amethystwelt über Wald- und Feldwege mit einem kurzen Asphaltbereich. Diese Runde musste im FUN Bewerb 1x und im Hauptlauf 2x bewältigt werden.

Im 3,5km FUN RUN waren Kerstin Kraus (ULC Horn) in 20:13 und Martin Gramer (A3 ATUS Amstetten aktiv) in 15:22 die SCHNELLSTEN.



Jürgen Hauser (LIONs Ranch Oberravelsbach) erreichte er nach 30:30 das Ziel. Den 2.Platz sicherte sich in 30:54 Martin Gramer (A3 ATUS Amstetten aktiv) vor Martin Stumpf (FREE EAGLE Fun Racing Team) in 31:28.



Damen-Siegerin wurde... Julia Foltas (ULC Horn) siegte in 37:20 vor Herta Schaupp (SC Neustift im Felde) 37:37 und Corina Wegscheider in 38:05

LINK Ergebnisse

http://www.fitlike.at/fitlike/events/results_show_more.php?EventNr=22930&BewerbNr=15449

Gratulation und Danke an alle Starter und SPEZIELL an SAIKO SPORTTIMING für die Unterstützung und Realsisierung.

Nächste Bewerb ist bereits der Crossduathlon um die Amethystwelt Maissau am Sa. 03.10.2020.